Eskişehir'de Terör Örgütü Mensubu Yakalandı
Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü mensubu, jandarma ekiplerince yakalandı.
Eskişehir'de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü mensubu, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü üyelerinin ve terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde Kars Ağır Ceza Mahkemesince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt mensubunun Seyitgazi ilçesine geleceği bilgisi alındı. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Seyitgazi ilçesine geldiği tespit edilen örgüt mensubu, 20 Mayıs günü Eskişehir TEM Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen terör örgütü üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR