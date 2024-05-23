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Eskişehir'de İşçi Servisi Tıra Çarptı: 8 Yaralı

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Eskişehir'de bir işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'de bir işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu 71 Evler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet A., idaresinde 26 S 0517 plakalı işçi servisi, yağışlı havanın etkisiyle duramayarak önünde seyir halinde bulunan Cabbar T.'nin kullandığı yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada, işçi servisinde bulunan Mehmet Emin S. (45), Eyüpcan A. (27), Nadiye Ç. (56), Deniz A. (40), Mustafa Ü. (37), Berke Can Ç. (23), Erhan A. (38) ve Miraç Asil B. (7) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan 8 yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir trafik Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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