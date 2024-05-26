Eskişehir'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile annelere farkındalık eğitimi verildi

Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili toplam 2 bin 391 vatandaşın bilgilendirildiği çalışmalarda 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile annelere ve anne adaylarına farkındalık eğitimi verildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında 'Toplumun Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalığının Artırılması' protokolü yapıldı. Bu çerçevede, polis ekipleri tarafından kentte bulunan yetişkin Kur'an kurslarında eğitim alan annelere ve anne adaylarına yönelik 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesiyle 37 oturum düzenlendi. Toplam 2 bin 391 kişiye yönelik Narkorehber Eğitim Faaliyetleri'nin gerçekleştirildiği çalışmalarda uyuşturucu madde konuları ile ilgili farkındalık eğitimi verildi. - ESKİŞEHİR