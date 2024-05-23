Eskişehir'de aranan şahıslar yakalandı, metamfetamin ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen aranan şahısların yakalanması çalışmalarında bir araç içerisinde 2,5 gram metamfetamin ele geçirilirken, bir şüphelinin hırsızlık ve silah bulundurmaktan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasından arandığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda bir araç içerisinde bulunan şahıslardan 7 alümünyum folyo içerisine gizlenmiş 2,5 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca, yapılan kontrolde 1 şüphelinin 'Hırsızlık, Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurması' suçundan aranması olduğu ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüphelilere 'Uyuşturucu Madde Kullanma' suçundan gerekli işlemler yapılırken, kesinleşmiş hapis cezası bulanan şahıs adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR