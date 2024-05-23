Eskişehir'de aranan şahıslar yakalandı, metamfetamin ele geçirildi
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aranan bir şahsın yakalanması sağlandı ve bir araç içerisinde 2,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca, şüphelinin hırsızlık ve silah bulundurmaktan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen aranan şahısların yakalanması çalışmalarında bir araç içerisinde 2,5 gram metamfetamin ele geçirilirken, bir şüphelinin hırsızlık ve silah bulundurmaktan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasından arandığı tespit edildi.
Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda bir araç içerisinde bulunan şahıslardan 7 alümünyum folyo içerisine gizlenmiş 2,5 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca, yapılan kontrolde 1 şüphelinin 'Hırsızlık, Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurması' suçundan aranması olduğu ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Yakalanan şüphelilere 'Uyuşturucu Madde Kullanma' suçundan gerekli işlemler yapılırken, kesinleşmiş hapis cezası bulanan şahıs adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR