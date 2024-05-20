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Eskişehir'de araç trafiğine kapalı bölgelere giren sürücülere cezai işlem

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, araç trafiğine kapalı bölgelere giren motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine 63 cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince araç trafiğine kapalı bölgelere giriş yapan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik çalışmada 63 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince planlama dahilinde araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Ekiplerce, trafiğe kapalı yerlere giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen sürücülere ceza kesildi. Çalışmalar sonucunda toplam 63 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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