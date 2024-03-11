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Eskişehir'de 645 sürücüye 1,5 milyon TL trafik cezası

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 8 bin 942 araç kontrol edildi ve 645 sürücüye toplamda 1 milyon 498 bin 259 TL trafik cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 77 araç trafikten men edildi ve 9 alkollü sürücünün ehliyeti geri alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince 8 bin 942 araç kontrol edilirken, 645 sürücüye 1 milyon 498 bin 259 TL para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sorumluluk bölgesinde belirli tarihleri arasında icra edilen denetimlerde, 8 bin 942 sürücü/araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 645 sürücüye 1 milyon 498 bin 259 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edildi. Çalışmalarda 77 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 9 sürücünün, sürücü belgesi ekiplerce geri alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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