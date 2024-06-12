İrfan Can Kahveci sakatlandı mı, Milli Takım'dan çıakrıldı mı EURO 2024?

A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci, Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.Üzücü gelişme sonrası İrfan Can Kahveci sakatlandı mı, Milli Takım'dan çıakrıldı mı EURO 2024, merak edildi.

İRFAN CAN KAHVECİ SAKATLANDI MI?

A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci, Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

TFF, milli oyuncunun son durumu hakkında açıklama yayınladı.

Yapılan duyuruda; "A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci'nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İrfan Can Kahveci'nin EURO 2024 kadrosundan çıkarılıp çıkarılmayacağı kısa süre içinde belli olacak.