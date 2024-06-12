Ndidi kimdir? Wilfred Ndidi mevkis ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, şampiyon kadrosuna yıldız bir orta saha takviye etmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların gündemindeki futbolcunun Wilfred Ndidi olduğu ortaya çıktı. Wilfred Ndidi mevkis ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Ndidi kimdir?

NDİDİ KİMDİR?

Doğum: 16 Aralık 1996 (27 yıl yaşında), Lagos, Nijerya

Şu andaki takımları: Leicester City (#25 / Orta Saha), Nijerya millî futbol takımı (Orta Saha)

Katılma tarihleri: 2017 (Leicester City),

Kilo: 74 kg

Boy: 1,81 m

Wilfred Ndidi (d. 16 Aralık 1996), Nijeryalı millî futbolcudur. EFL Championship ekiplerinden Leicester City'de oynuyor.