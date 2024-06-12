Fenerbahçe Beko kaç kez şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin basketbolda kaç şampiyonluğu var?

Fenerbahçe basketbolda kaç kez şampiyon oldu? Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk etti. Sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, şampiyonluğunu ilan etti. Peki, Fenerbahçe Beko kaç kez şampiyon oldu? Detaylar...

FENERBAHÇE'NİN BASKETBOLDA KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017,2018 ve 2022'nin ardından 2024'te de şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı-lacivertli takım, böylelikle kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başardı.

FİNAL SERİSİNDE ALINAN SONUÇLAR

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanan final serisinin ilk iki maçını 85-74 ve 101-70'lik skorlarla Fenerbahçe Beko kazanarak seride 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin sahasında oynanan 3. maçı Shane Larkin'in son saniyelerde attığı basketle 82-81 Tomislav Mijatovic'in öğrencileri kazandı ve seri 2-1'e geldi. Final serisindeki 4. maçta ise seyircisi önünde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, rakibini 80-72 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.