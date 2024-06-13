Survivor All Star 2024 şampiyonu nasıl belirlenecek, SMS mi performans mı? #129300

1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'ten heyecan devam ediyor. Nefes kesen oyunların oynandığı yarışmada Final oyunu merak ediliyor. Peki, Survivor All Star 2024 şampiyonu nasıl belirlenecek, SMS mi performans mı?

FİNALİSTLER KİM?

Seda

Ogeday

Nefise

Batuhan

SURVİVOR ALL STAR 2024 ŞAMPİYONU NASIL BELİRLENECEK?

Survivor All Star finali 13 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak.

Survivor finali İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Acun Ilıcalı finale ilişkin: "Arkadaşlar finale giden yol şöyle ortaya çıkacak; Dokunulmazlık oyununu altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak. Bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi yine herkes birbiriyle oynayacak, 2.dokunulmaz çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak. Daha sonra final oyunları başlayacak.

Final oyunları için 5 yarışmacı yine sahneye çıkacak. Birinci oyunun galibi birinci finalist oluyor. İkinci oyunun galibi ikinci finalist. Kalan 3 kişi İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkına sahip olacak. Final günü 4 yarışmacıyla olacak. 4 yarışmacı İstanbul'da tarihi bir finalde rekabet edecek. Kazanan yılın Survivor'ı olacak." dedi.

SMS oylaması sonucunda Şampiyon belirlenecek