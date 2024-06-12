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Fenerbahçe basket şampiyon mu oldu? #127936

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Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i ağırlıyor. Peki, Fenerbahçe basket şampiyon mu oldu?

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk ediyor. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğu elde edeceği seride, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Peki, Fenerbahçe basket şampiyon mu oldu?

3. MAÇTA NELER OLDU?

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes'e son saniye basketiyle 81-82 mağlup oldu ve şampiyonluk fırsatını kaçırdı. Seride durum 2-1'e gelirken üç olan takım şampiyonluğunu ilan edecek.

Deplasmanda ilk iki maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu karşılaşmada rakibine 82-81 kaybetti.

FENERBAHÇE BEKO ŞAMPİYON MU OLDU?

Fenerbahçe Beko play off serisinin 4. maçında rakibi Anadolu Efes'i 78-72 yenerek şampiyon oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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