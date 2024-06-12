İBB öğrenci yurtları zamlandı mı? İBB öğrenci yurtları aylık kaç TL oldu?
İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 50'ye varan oranda zam yapıldı. Peki, İBB öğrenci yurtları zamlandı mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda, İSPARK ücret tarifelerine yüzde 35'e varan zam içeren Revize Ücret Tarifesi kabul edildi. Yeni tarifeyle 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya yükseldi. İBB öğrenci yurtları zamlandı mı?
İBB ÖĞRENCİ YURTLARI ZAMLANDI MI?
Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2024 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü. Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi istendi. Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Zam, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak. İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 13 Eylül 2023'te yüzde 36,84 zam yapılmıştı.