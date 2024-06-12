EURO 2024'te VAR var mı? UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı

EURO 2024'te VAR var mı? EURO 2024'ün başlamasına günler kala, UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti düzenlenen basın toplantısında VAR ile ilgili yeni kararı duyurdu. Peki, EURO 2024 maçlarında VAR var mı yok mu? Detaylar...

EURO 2024'TE VAR VAR MI?

A Milli Futbol Takımı'mızın da yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası için geri sayım sürerken UEFA'da turnuvayla ilgili süpriz bir VAR kararı çıktı. UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti düzenlenen basın toplantısında alınacak VAR kararlarının dev ekranda açıklanacağını duyurdu. Ayrıca alınan karar doğrultusunda hakemler, önemli pozisyonlarda takım kaptanlarına açıklamalarda bulunacak.

KARARLAR SEBEBİYLE BİRLİKTE DEV EKRANA YANSITILACAK

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda alınacak VAR kararları, dev ekranda sebebiyle birlikte açıklanacak. Ayrıca müsabakalarda görev alan hakemler, önemli pozisyonlarda takım kaptanlarına açıklamalarda bulunacak.

MİLLİLERİN ŞAMPİYONA TAKVİMİ

2024 Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek. F grubunda yer alan Türkiye, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.