Fenerbahçe Anadolu Efes 5. maç ne zaman, kimin sahasında? #127936

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk ediyor. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğu elde edeceği seride, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes5. maç ne zaman, kimin sahasında?

3. MAÇTA NELER OLDU?

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes'e son saniye basketiyle 81-82 mağlup oldu ve şampiyonluk fırsatını kaçırdı. Seride durum 2-1'e gelirken üç olan takım şampiyonluğunu ilan edecek.

Deplasmanda ilk iki maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu karşılaşmada rakibine 82-81 kaybetti.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES 5. MAÇ NE ZAMAN?

5. Maç: 14 Haziran Cuma 20.30, Sinan Erdem Spor Salonu, Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko (gerekmesi halinde oynanacaktı r)