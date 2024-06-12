Muğla'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Muğla'da deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

Muğla deprem mi oldu? Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'da deprem mi oldu merak ediliyordu. Peki, Muğla'da deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Detaylar...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunanistan'ın Rodos Adası'na çok yakın bir konumda meydana gelen deprem, Muğla'nın yanı sıra Aydın, Denizli ve İzmir'de de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Ege Denizi, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 22.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Marmaris'e yaklaşık 75 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 44.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.