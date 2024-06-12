Üye Girişi
Haberler

Muğla'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Muğla'da deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dakika gelen bilgilere göre; Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'da deprem mi oldu merak ediliyordu. Peki, Muğla'da deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

Muğla deprem mi oldu? Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'da deprem mi oldu merak ediliyordu. Peki, Muğla'da deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Detaylar...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunanistan'ın Rodos Adası'na çok yakın bir konumda meydana gelen deprem, Muğla'nın yanı sıra Aydın, Denizli ve İzmir'de de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Muğla'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Muğla'da deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

Ege Denizi, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 22.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Marmaris'e yaklaşık 75 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 44.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Marmaris Deprem Muğla Doğal Afetler Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

 Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

 Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title