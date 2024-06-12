Benzin zammı ne zaman, bu gece mi? Akaryakıt zam var mı, benzine zam ne kadar gelecek?

Benzine zam var mı, ne zaman? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bu gece gelecek olan zam öncesi benzin zammı ne zaman gelecek, zam var mı merak ediliyor. İşte benzin zammı detayları haberimizde...

BENZİN ZAMMI NE ZAMAN?

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 34 kuruş zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 55 kuruştan, Ankara'da ise 41 lira 60 kuruştan satılacak.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 34 kuruş zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 55 kuruştan, Ankara'da ise 41 lira 60 kuruştan satılacak.

BENZİN FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.