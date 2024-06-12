Kırklareli Vize'de yangın çıktı! Kırklareli'nin Vize ilçesinde, bir apartmanın üst katında çıkan, çatıya ve diğer binalara da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Kırklareli Vize'de neden yangın çıktı? Vize'de çıkan yangında son durum haberimizde...

KIRKLARELİ VİZE'DE YANGIN ÇIKTI

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir apartmanın üst katında çıkan yangın, çatıya ve diğer binalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

YANGINDA SON DURUM

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, çatıya da sirayet etti.

Kısa sürede büyüyen yangın diğer binaların çatılarına da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçede çok sayıda binanın çatısının yandığını belirlerek, çevre belediyelerden destek istedi.