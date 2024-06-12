Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi 2024?

İsmail Kartal'a teşekkür ederek yollarını ayıran sarı lacivertlilerde, teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho getirildi. Gelişmeler sonrası Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi, konusu da merak edildi ve sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi

RONALDO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye geleceği yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor.

RONALDO KİMDİR?

Doğum : 5 Şubat 1985 (39 yıl yaşında), Hospital Dr. Nélio Mendonça, Funchal, Portekiz

Şu andaki takımları: Al Nassr FC (#7 / Forvet), Portekiz millî futbol takımı (#7 / Forvet)

Maaş: 200 milyon EUR (2024)

Boy: 1,87 m

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (d. 5 Şubat 1985, Funchal, Madeira), Suudi Profesyonel Ligi takımlarından En-Nasr'da forma giyen ve Portekiz millî takımının kaptanlığını yapan Portekizli futbolcudur. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Ronaldo, beş kez Ballon d'Or ödülünü, üç kez Avrupa'da En İyi Oyuncu ödülünü ve dört kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak bir Avrupalı olarak bu ödülü en çok kazanan kişidir. Kimin en iyisi olduğuna dair sıkça Lionel Messi'yle karşılaştırılmaktadır. 2020 yılında Ballon d'Or Rüya Takımı'na seçilmiştir. Kariyerinde otuz beş kupa kazandı, yedi Lig şampiyonluğu, beş FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve beş UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da buna dâhildir. Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maça (183) çıkan, gol (140) atan ve asist (42) yapan oyuncudur. 1200'den fazla resmî maça çıkan birkaç futbolcudan birisidir ve kariyeri boyunca 850'den fazla gol atmıştır. IFFHS ve diğer medya kuruluşlarına göre futbol tarihinin en golcü oyuncusudur.

Ronaldo, üst düzey kariyerine Sporting'de başladı. 2003 yılında Manchester United'a transfer oldu ve ilk sezonunda FA Kupası'nı kazandı. Ayrıca arka arkaya üç Premier Lig şampiyonluğu, bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. 23 yaşındayken ilk Ballon d'Or'unu kazandı. Ronaldo, 2009 yılında 94 milyon euro (80 milyon £) değerinde bir transferle Real Madrid'e imza attığında, o zamanların en pahalı futbol transferinin konusu olmuştu. Bu dönemde, 2013, 2014'te ve 2016, 2017'de arka arkaya Ballon d'Or kazandı. Aynı zamanda kulübün ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. 2012 ve 2018 yılları arasında üst üste altı sezon boyunca turnuvayı en golcü oyuncu olarak tamamladı. Ronaldo, Real Madrid ile dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, iki La Liga şampiyonluğu, iki Copa del Rey, iki UEFA Süper Kupası ve üç Kulüpler Dünya Kupası kazandı. 2018'de Juventus'a ilk 100 milyon euro (88 milyon £) değerinde bir transferle imza attı; bu, bir İtalyan kulübü ve 30 yaş üstü bir oyuncu için en pahalı transfer oldu. İki Serie A şampiyonluğu, iki Supercoppa Italiana kupası ve bir Coppa Italia kazandı ve Serie A En Değerli Oyuncusu oldu. İngiliz, İspanyol ve İtalyan liglerini gol kralı olarak bitiren ilk futbolcu oldu. 2021'de Manchester United'a döndü ve sözleşmesi 2022'de feshedilmeden önce kulübün en golcü oyuncusu olarak tek sezonunu tamamladı. 2023'te En-Nasr'a imza attı.

Portekiz ve tüm millî takımlar bâz alındığında en fazla maça çıkan (205) ve en çok gol atan (128) atan kişidir. Real Madrid tarihinde La Liga'da (311), Şampiyonlar Liginde (105) ve toplamda en çok gol (450) atan futbolcudur. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin (14), Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin (38) en çok gol atan futbolcusudur. FIFA Dünya Kupası tarihinde 5 farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu olmuştur.

Dünyanın en iyi sporcularından biri olan Ronaldo, Forbes tarafından 2016, ve 2023'te dünyanın en çok kazanan sporcusu, 2016'dan 2019'a kadar ESPN tarafından dünyanın en ünlü sporcusu seçildi.Time onu 2014 yılında dünyadaki en etkili 100 kişi listesine dahil etmiştir. Kariyerinde bir milyar dolar kazanan ilk futbolcu olmuştur