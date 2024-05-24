Erzincan'da maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu açıklandı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan İliç'te 13 Şubat'ta meydana gelen maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporunda 13 kişinin kusurlu bulunduğunu ve kusurlu bulunanların ifadelerine başvurulacağını belirterek, ayrıca bugün herhangi bir tutuklama olmadığını söyledi. - ERZİNCAN