Elektrik akımına kapılan tekstil işçisini arkadaşları kurtardı
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Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik akımına kapılan tekstil işçisini arkadaşları kurtardı.
Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik akımına kapılan tekstil işçisini arkadaşları kurtardı.
Olay, Samsun-Sinop karayolunda bulunan bir tekstil işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ütü masasında çalışan Berkan Enis Sivri (21), pencereye uzanmak isterken duvarda bulunan kablolara dokundu. Dokunduğu kablolardan elektrik akımına kapılan tekstil işçisini gören arkadaşı şalteri indirerek bulunduğu yerden çekip aldı. Kolunda yanıklar oluşan işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa