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Edirne'de Tartışma Sonucu Ev Ateşe Verildi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, dini nikahlı eşi ile tartışan bir kişi, evdeki benzini oturma odasına dökerek evi ateşe verdi. Tartışma sırasında eşi alevlerin arasından kurtulurken, saldırgan ise yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, dini nikahlı eşi ile tartışan kişi, evdeki benzini oturma odasına dökerek, evi ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Yediyüzevler TOKİ Konutları'nda bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında dini nikahlı eşi Z.E. ile tartışan A.D tartışmanın büyümesi üzerine evdeki benzin dolu bidonu oturma odasına döküp evi ateşe verdi. Z.E., alevlerin arasından kurtulup kendisini dışarı atarken, A.D. ise alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. A.D'yi alevlerin arasından çıkaran itfaiye ekipleri, müdahalede bulunduğu yangını kontrol altına alarak, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Vücudunda 2. derecede yanıkların oluşan A.D. ve dumandan etkilenen Z.E. ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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