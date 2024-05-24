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Diyarbakır Lice'de PKK/KCK operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda silah, uyuşturucu ve iletişim malzemeleri ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık ile terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ilçedeki 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; ruhsatsız tabanca, şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 643 kök Hint keneviri, 3 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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