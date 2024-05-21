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Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada alkollü olduğu belirlenen sürücü ve diğer yolcular yaralandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Sultan Sasa Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GSP 386 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil içindeki 3 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğunu belirledi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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