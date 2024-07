Didim'de Hint keneviri yetiştiricisi yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli kıskıvrak yakalanırken, 84 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından ilçe geneline uyuşturucu ticaretinin ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, makilik alan içerisinde M.Y. isimli şahsın Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda M.Y.'nin, yetiştirdiği Hint keneviri bitkilerini hasat yaptığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, yapılan operasyonla M.Y. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada 84 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak' yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN