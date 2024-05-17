Denizli'de Kız Meselesi Yüzünden Tartışma: Bir Kişi Bıçakla Ağır Yaralandı

Denizli'de bir şahıs, kız meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi çalıştığı tekstil atölyesinde bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. ile Ramazan G. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Aralarında husumet oluşan M.T, Ramazan G.'nin çalıştığı tekstil atölyesine bir arkadaşıyla birlikte geldi. Atölyenin ikinci katında çalışan Ramazan G. ile M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., yanında getirdiği bıçakla Ramazan G.'yi yaraladı. Daha sonra arkadaşıyla M.T, olay yerinden kaçtı.

Atölyede çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Ramazan G., ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ramazan G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. M.T. ise polis ekipleri tarafından aranıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ