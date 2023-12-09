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Çorlu'da Manav Operasyonunda 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir manava düzenlediği operasyonda 15 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir manava düzenlediği operasyonda 15 kilo esrar ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi Omurtak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir manavda yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bir süre bölgede takip sonucu hazırlık yapan narkotik timleri, operasyon için harekete geçti.

Manava düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği Larissa, manavdaki arka bölmede bulunan boş meyve kasalarının olduğu alana yoğun tepki göstermesi üzerine o bölgede arama yapıldı.

Aramalarda binlerce kasanın altına gizlenmiş karton kutu içerisinde 15 kilo satışa hazır esrar bulunurken, operasyonda H.D. ve Ş.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Hisarcık Tekirdağ Çorlu Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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