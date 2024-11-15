Üye Girişi
Haberler

Cevap ve Tekzip Metni

Cevap ve Tekzip Metni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cevap Hakkı ve Tekzip Yazısı

Swiss Gold Hukuk Birimi'nden Kamuoyuna Duyuru

Boğaziçi Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak görev yapmış olan Yılmaz Akyıldız, Swiss Gold adlı şirketimize ve yöneticilerimize yönelik asılsız suçlamalarla kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Akyıldız'ın basına servis ettiği dolandırılma ve darp iddiaları tümüyle gerçek dışıdır ve tarafımızın ticari itibarını zedelemeyi amaçlayan kurgusal beyanlardan ibarettir.

Yapılan incelemeler sonucunda, Akyıldız'ın suçlamalarının aksine, Yılmaz Akyıldız tarafından Swiss Gold adlı şirkete 650 bin dolarlık bir ödeme yapılmamıştır. İddia edilen miktarla ilgili ne bir dekont ne de herhangi bir resmi sözleşme bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Şirketimiz yalnızca banka üzerinden ve yasal sözleşmeler çerçevesinde faaliyet göstermektedir, dolayısıyla iddiaların ispatı tamamen Yılmaz Akyıldız'a aittir. Swiss Gold ile Akyıldız arasında gerçekleşen tüm işlemler resmi banka kayıtları ile belgelenmiş olup, bu kayıtları sunmaya hazırız. Eğer Akyıldız'ın iddia ettiği gibi bir banka dekontu varsa, bunu basına sunması gerekmektedir. Kaldı ki Yılmaz Akyıldız'ın Swiss Gold adlı şirketteki yatırımına ilişkin ödeme Şubat 2024 tarihinde yapılmıştır.

Urla Adalet Sarayında 12.11.2024 tarihinde yapılan sorgulamada, Yılmaz Akyıldız tarafından 650 bin dolar talebiyle açılmış herhangi bir dava bulunmadığını teyit etmiştir. Kaldı ki darp nedeniyle de açılmış bir dava bulunmamaktadır. Bazı medya kuruluşlarının, olayı detaylıca incelemeden ve doğruluğunu araştırmadan Akyıldız'ın iddialarını yayımlaması ise kamuoyunda yanıltıcı bir algı yaratmıştır.

Swiss Gold olarak, 12 yıllık köklü geçmişimizle her zaman yasal ve şeffaf ticaret ilkelerine bağlı kalmaya özen gösterdik. Şirketimize yönelik asılsız ve kurgusal iddialara basında, sosyal medyada, televizyon, radyo veya internet dahil her türlü mecrada yer veren, doğruluğunu sorgulamadan bu iddiaları yayına alan, yayınlayan ya da yanlış bilgi yayan tüm kişi, kurum ve platformlara karşı yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz. Bu asılsız haberlerin yayılmasında sorumluluğu olanlara karşı hukuk önünde her türlü caydırıcı önlemi alacağımızı ve gerekli yasal işlemleri başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Swiss Gold Hukuk Müşaviri

Av. Merve Naz Ateş

Kaynak: Haberler.com / Muhammed Furkan Güneş - 3.Sayfa
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
AK Partili başkandan canlı yayında skandal 'torpil' savunması

AK Partili başkanın sarf ettiği cümle gazetecinin ağzını açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman, hangi kanalda? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 15 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Türkiye Galler maçında Arda Güler oynayacak mı? Songül Karlı neden yok? Sana Değer Songül Karlı'ya ne oldu, hastalığı nedir? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça, full izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti son bölüm izle DOLUNAY'IN BURÇLARA ETKİLERİ | 16 Kasım Süper Dolunay'ın burçlara etkileri neler olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 15 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? Karadeniz'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? Karadeniz deprem bölgesi mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 15 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Gelin Evi kim kazandı? 15 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.