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Çankırı 3. sayfa: Ilgaz Dağı'na tırmanırken fenalaşan dağcı hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Çankırı 3. sayfa: Ilgaz Dağı'na tırmanırken fenalaşan dağcı hayatını kaybetti

Çankırı haberler: Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan Ilgaz Dağı'na tırmandığı sırada aniden fenalaşan dağcı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan Ilgaz Dağı'na tırmandığı sırada aniden fenalaşan dağcı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Kastamonu'ya gelen dağcı Muammer Kılıç, sabah erken saatlerde arkadaşları ile 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı'na tırmanışa geçti. Öğle saatlerinde zirveye yaklaştıkları sırada aniden fenalaşan dağcı Muammer Kılıç yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, ancak arazinin dik ve engebeli olması sebebiyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine arazi aracının bölgeye sevk edilmesiyle yaklaşık 1 saat sonra sağlık ekipleri Kılıç'a ulaşabildi. Olay yerinde kalp masajı yapılan Kılıç kurtarılamadı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ilgaz Dağı Zonguldak Kastamonu Çankırı 3. Sayfa Haberler

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