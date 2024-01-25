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Bursa'da Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde yaptıkları baskında çok sayıda kaçak silah ele geçirdi. Operasyonda 13 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve diğer silah malzemeleri bulundu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesindeki bir eve yaptığı baskında çok sayıda kaçak silah ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde Ö.A. ve M.A. isimli şahısların il dışından temin ettikleri kuru sıkı tabancalara atış kabiliyeti kazandırarak piyasada sattıklarını tespit etti. Ö.A. ve M.A.'nın ev ve işyerlerinde yapılan aramada; 13 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 673 adet 9x19 fişek, 35 adet şarjör, 9 adet işlem görmüş kuru sıkı namlusu, 6 adet sürgü kapağı, 9 adet icra yayı, 3 adet icra mili, 1 adet matkap ve 8 adet namlu ucu açılmasında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerden M.A., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Ö.A. ise gözaltına alınarak adli tahkikatının sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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