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Burdur'da Uyuşturucu ve Para İle Yakalanan 4 Şüpheli Tutuklandı

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Burdur'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para çıkmasının ardından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para çıkmasının ardından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 21 Mayıs tarihinde il merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 17,84 gram metamfetamin, 3,16 gram sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde alışverişine ilişkin bilgiler bulunan 1 adet ajanda, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 186 bin 270 TL, 100 Dolar, 50 Euro ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Araçta bulunan A.S.Ö., M.M., K.U. ve R.B. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Burdur Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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