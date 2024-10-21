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Bolu'da Direksiyonu Arkadaşına Veren Sürücüye Ceza Kesildi

Bolu'da Direksiyonu Arkadaşına Veren Sürücüye Ceza Kesildi
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Bolu'da seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yanındaki arkadaşına veren B.E., sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından polis tarafından yakalandı ve ceza aldı.

Bolu'da bir sürücü seyir halinde giderken otomobilinin direksiyonunu yerinden çıkararak, yanındaki araçta bulunan arkadaşına verdi. Sürücü, o anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekiplerinin radarına takıldı.

Bolu'da D-100 kara yolunda adeta ölüme davetiye çıkaran B.E. idaresindeki 14 GJ 834 plakalı otomobil, sosyal medyada gündem oldu. Otomobilin sürücüsü B.E., Ankara istikametinde seyir halinde aracının direksiyonunu yerinden çıkardı. Sol şeritte ilerleyen bir başka arkadaşına aracının direksiyonunu vererek yolda ilerlemeye devam etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan B.E., adeta ölüme davetiye çıkardı. Ayrıca şehir merkezinde aracın direksiyonunu elinde sallayarak seyreden sürücü, o anları da arkadaşları tarafından görüntü kaydı altına aldırdı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda B.E. otomobiliyle birlikte yakalandı. Otomobili bağlanan şahsa ayrıca para cezası kesildiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa trafik Polis Ceza bolu

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