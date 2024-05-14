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Bitlis'te kozmetik yüklü tır devrildi

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kozmetik ürünleri taşıyan bir tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken yük başka bir tıra aktarıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan kozmetik ürünü yüklü tır devrildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolunun 20. Kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Özbekistan'a kozmetik ürünleri taşıyan 47 AAG 767 plakalı tır, yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken devrilen tırın yükü ise başka bir tıra aktarıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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