Bingöl'de Okul Denetimleri Yapıldı

Bingöl'de eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla beraber İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 86 okul ve çevresini kontrol etti, 376 şahıs sorgusu yaptı.

Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla beraber İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şubesi ekipleri, okul çevrelerinde sıkı bir denetim gerçekleştirdi. İl genelinde 86 okul ve çevresi, 376 şahıs sorgusu, 66 işyeri denetimi, 10 metruk bina ile 19 park ve bahçe kontrol edildi.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Vali Ahmet Hamdi Usta, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli bir eğitim ortamında olmalarını sağlamak adına gösterdiğiniz özveri ve gayret için size teşekkür ederim. İlimiz genelinde yürütülen uygulamalardaki katkılarınız, toplumumuzun huzur ve güvenliği adına kıymetlidir. Her birinizin çabası, geleceğimizi güvence altına alıyor. Bingöl halkı olarak size minnettarız" dedi. - BİNGÖL