Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de Okul Denetimleri Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bingöl'de eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla beraber İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 86 okul ve çevresini kontrol etti, 376 şahıs sorgusu yaptı.

Bingöl'de eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla beraber İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 86 okul ve çevresini kontrol etti, 376 şahıs sorgusu yaptı.

Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla beraber İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şubesi ekipleri, okul çevrelerinde sıkı bir denetim gerçekleştirdi. İl genelinde 86 okul ve çevresi, 376 şahıs sorgusu, 66 işyeri denetimi, 10 metruk bina ile 19 park ve bahçe kontrol edildi.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Vali Ahmet Hamdi Usta, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli bir eğitim ortamında olmalarını sağlamak adına gösterdiğiniz özveri ve gayret için size teşekkür ederim. İlimiz genelinde yürütülen uygulamalardaki katkılarınız, toplumumuzun huzur ve güvenliği adına kıymetlidir. Her birinizin çabası, geleceğimizi güvence altına alıyor. Bingöl halkı olarak size minnettarız" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bingöl Güvenlik Güvenlik Valilik 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title