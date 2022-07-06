Bilecik'te tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Bilecik'te seyir halinde tıra arkadan çapman motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Bilecik'te seyir halinde tıra arkadan çapman motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Bursa'nın İnegöl ilçesine seyir halinde olan üzerinden kimliği çıkmayan 34 EKM 114 plakalı motosiklet sürücü, Muratdere Köyü mevkiinde geldiğinde önünde seyreden Nasip G. idaresindeki 16 TT 814 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan ve hayatını kaybeden sürücünün kimliği tespit etmek çalışmalara başladı. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bilecik İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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