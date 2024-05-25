Bilecik'te Öğrencilere Güvenli İnternet Kullanımı ve 112 İhbar Hattı Tanıtıldı

Bilecik'te polis ekiplerince 358 öğrenciye güvenli internet kullanımı ve 112 ihbar hattı tanıtımı yapıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik, Siber Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Malhun Hatun İlkokulu'nda 10 seansta 358 öğrenciye eğitim verildi. Polis ekipleri öğrencilere, polislik mesleğini tanıtarak, polise güven duygusunu aşıladı. Aynı zamanda güvenli internet kullanımı ve 112 ihbar hattını tanıtan ekipler minik öğrencileri birçok konuda bilinçlendirdi. - BİLECİK