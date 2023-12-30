Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Polis İzniyle Yapıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın akşam düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisi Alman polisinin izin vermemesi nedeniyle bugün yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde binlerce masum sivile yönelik saldırıları sürerken, dünyanın dört bir yanında İsrail'e tepkiler büyüyor. Almanya'da bugün başta başkent Berlin olmak üzere Mainz, Düsseldorf ve birçok kentte eş zamanlı Filistin'e destek etkinlikleri düzenlendi. Başkentin önemli merkezlerinden Ku'Damm'da Adenauerplatz Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'de uyguladığı şiddetin sona ermesi için çağrıda bulundu. Filistin Milli Marşı'nın çalmasıyla başlayan gösteride, uluslararası topluma ve Alman hükümetine çağrıda bulunularak, Gazze'deki katliama göz yumulmaması istendi. Konuşmacılar özellikle, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un tutumunu eleştirerek, bu ikiliyi seçmenlerine ihanet etmekle suçladı.

"Baerbock, Scholz kana susamışlığınız ne zaman bitecek"

Mitingde yapılan konuşmada, "İsrail'in saldırılarında şimdiye kadar sadece ölen çocukların sayısı 12 bini buldu. Filistin'deki kardeşlerimizin sesi olmak için bugün buradayız. Alman hükümetinin, Filistin'de Filistinlilere uygulanan soykırımın, etnik temizliğin sona erdirilmesi konusunda harekete geçmesini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Konuşmacılar, özellikle mevcut hükümetin yaptığı, "Bundan sonra kriz bölgelerine silah göndermeyeceğiz" açıklamasına rağmen, son zamanlarda Almanya'dan İsrail'e silah satışının 10 kat arttığına dikkat çekti.

Konuşmaların ardından yürüyüşe geçen Filistin destekçileri, üzerinde "Filistin İçin Adalet", "Baerbock, Scholz kana susamışlığınız ne zaman bitecek" yazan pankartlar taşıdı. Ayrıca yine güzergah boyunca "Özgür Filistin", "Savaşı Durdurun, Katliamı Durdurun" sloganları atıldı.

Yılbaşı yürüyüşü yasaklandı

Yılbaşı akşamı düzenlenmesi planlanan ve izin alınan "No Celebration During Genocide" (Soykırım Esnasında Kutlama Yok) adlı Filistin'le dayanışma yürüyüşü ve aynı akşam düzenlenmesi planlanan benzeri protesto gösterileri polis tarafından son anda güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Planlanan izinli yürüyüş, yılbaşı akşamı havai fişek ve maytap atılması yasak olan bölgede düzenlenecekti ve saat 22.30'da başlayıp 01.00'da sona erecekti. Berlin polisi, gergin ortamın arbede yaşanmasına ve güvenlik sorunu oluşmasına yol açabileceğini düşünüyor.

Geçtiğimiz yıl 31 Aralık akşamı, Neukölln ilçesindeki aynı bölgede büyük sorunlar yaşanmış, sokak ortasında polise, itftaiye araçlarına, ambulanslara ve belediye otobüslerine havai fişekler atılmıştı. Zaman zaman bu kişilerle polis arasında arbede yaşanmıştı. - BERLİN