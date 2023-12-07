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Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada 30 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Afganistan ve İran uyruklu toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı. 4 organizatör hakkında adli tahkikat devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada 30 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekip ve görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı suçu kapsamında Edremit ilçesinde bir adrese yönelik düzenlenen operasyonda; Balıkesir kıyı şeridini kullanarak Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçiş yapmaya çalışan Afganistan ve İran uyruklu toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı. Konu ile ilgili olduğu tespit edilen 4 organizatör hakkında adli tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit Göçmen Polis Kaçakçılık 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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