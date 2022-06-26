- Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yasadışı göçmenlerin saklandığı bir eve düzenlenen operasyonda, farklı milliyetlere mensup 47 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Türkiye'ye kaçak yollardan giren ve buradan da Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yasadışı göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir kaçak göçmenlerin barındığı tespit edildi. Söz konusu eve dün gece saat 01.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Baskında farklı milliyetlere mensup toplam 47 yasadışı göçmen yakalandı. Evini kaçak göçmenlere kiraya verdiği belirlenen O.K. adlı 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan incelemede düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a gitmek için ikamette toplandıkları belirlendi. O.K. hakkında "İkamet İzni veya Geçerli Yol İzin Belgesi Olmayan Yabancılara Gayrimenkulü Kiralamak" suçundan toplam 120 bin 978 lira para cezası uygulanırken, yakalanan göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Evi kaçak kişilere kiraya veren O.K., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Yasadışı bir Yabancıya İmkan Sağlama" suçundan dün adli makamlara sevk edildi. Zanlı, adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.