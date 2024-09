Babasıyla Tartıştıktan Sonra Boğarak Öldüren Güney Erbil'in Davasında Mütalaa Açıklandı

Bahçelievler'de babasını boğarak öldüren ve şarjı olmadığı için ambulansı arayamadığını iddia eden Güney Erbil'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı tarafından açıklanan mütalaada, Erbil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Bahçelievler'de 22 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Güney Erbil, babası Hasan Erbil'i boğazını sıkarak öldürmüştü. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede sanık Erbil'in 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Güney Erbil, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada Güney Erbil'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun geldiği belirtildi. Raporda Güney Erbil'in akıl sağlığının tam olduğu aktarıldı.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü Hasan Erbil'in işe gitmemesi üzerine iş arkadaşlarının kontrol amacıyla evine geldiklerini aktardı. Kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine Hasan Erbil'in kardeşine de haber verildiği ve onda bulunan anahtar ile kapının açıldığı mütalaada belirtildi. Maktul Hasan Erbil'in yatak odasında hareketsiz bir biçimde yattığı da mütalaada açıklanırken, güvenlik kamerası görüntülerinde Güney Erbil'in olay günü babasının evinden çıktığı da belirtildi. Güney Erbil'in babasının evinden çıktıktan sonra otobüs ile Elazığ'a gittiğinin tespitine de mütalaada yer verildi. Mütalaada savunmasına yer verilen Güney Erbil, olay günü arkadaşları ile vakit geçirdiğini anlatarak şarjının bittiğini söyledi. Şarj aleti için eve gittiğini söyleyen Güney Erbil "Gece eve gittim. Kapıyı açtığımda babam uyandı. 'Neden geldin defol git' diyerek bana küfürler etti. Ben 'sessiz ol sus' dedim. Ben hemen vestiyerden şarj aletimi aldım. Daha sonra itişip kakışmaya başladık. Gidip yatmasını zaten gideceğimi söyledim. Yatak odasının kapısının önünde boğazımı sıktı. Ben 'sakin ol' diyerek yatağa yatırmaya çalıştım. Beni yatağın üzerine çekti, tekrar boğazıma sarıldı. Ben de onun boğazına sarıldım. Kendimi kurtarmak istiyordum. Bir baktım yavaş yavaş hareketsiz kalmaya başladı. Kolları düşmeye başladı. Panik içerisinde aşağıya indim. Telefonumun hala şarjı yoktu. O yüzden ambulansı arayamadım. Daha sonra evden çıktım otobüs ile Elazığ'a gittim" dedi.

Mütalaada sanığın olay günü acil çağrı merkezine haber vermeden evden ayrılması ve olaydan önce telefonunu kapatması değerlendirilerek 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaanın açıklanmasının ardından sanık Erbil olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Duruşma sanığın mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi. - İSTANBUL