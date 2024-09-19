Üye Girişi
Haberler

Babasıyla Tartıştıktan Sonra Boğarak Öldüren Güney Erbil'in Davasında Mütalaa Açıklandı

Babasıyla Tartıştıktan Sonra Boğarak Öldüren Güney Erbil'in Davasında Mütalaa Açıklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de babasını boğarak öldüren Güney Erbil'in yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada, Erbil'in akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Olayla ilgili detaylar da ortaya kondu.

Bahçelievler'de babasını boğarak öldüren ve şarjı olmadığı için ambulansı arayamadığını iddia eden Güney Erbil'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı tarafından açıklanan mütalaada, Erbil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Bahçelievler'de 22 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Güney Erbil, babası Hasan Erbil'i boğazını sıkarak öldürmüştü. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede sanık Erbil'in 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Güney Erbil, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada Güney Erbil'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun geldiği belirtildi. Raporda Güney Erbil'in akıl sağlığının tam olduğu aktarıldı.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü Hasan Erbil'in işe gitmemesi üzerine iş arkadaşlarının kontrol amacıyla evine geldiklerini aktardı. Kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine Hasan Erbil'in kardeşine de haber verildiği ve onda bulunan anahtar ile kapının açıldığı mütalaada belirtildi. Maktul Hasan Erbil'in yatak odasında hareketsiz bir biçimde yattığı da mütalaada açıklanırken, güvenlik kamerası görüntülerinde Güney Erbil'in olay günü babasının evinden çıktığı da belirtildi. Güney Erbil'in babasının evinden çıktıktan sonra otobüs ile Elazığ'a gittiğinin tespitine de mütalaada yer verildi. Mütalaada savunmasına yer verilen Güney Erbil, olay günü arkadaşları ile vakit geçirdiğini anlatarak şarjının bittiğini söyledi. Şarj aleti için eve gittiğini söyleyen Güney Erbil "Gece eve gittim. Kapıyı açtığımda babam uyandı. 'Neden geldin defol git' diyerek bana küfürler etti. Ben 'sessiz ol sus' dedim. Ben hemen vestiyerden şarj aletimi aldım. Daha sonra itişip kakışmaya başladık. Gidip yatmasını zaten gideceğimi söyledim. Yatak odasının kapısının önünde boğazımı sıktı. Ben 'sakin ol' diyerek yatağa yatırmaya çalıştım. Beni yatağın üzerine çekti, tekrar boğazıma sarıldı. Ben de onun boğazına sarıldım. Kendimi kurtarmak istiyordum. Bir baktım yavaş yavaş hareketsiz kalmaya başladı. Kolları düşmeye başladı. Panik içerisinde aşağıya indim. Telefonumun hala şarjı yoktu. O yüzden ambulansı arayamadım. Daha sonra evden çıktım otobüs ile Elazığ'a gittim" dedi.

Mütalaada sanığın olay günü acil çağrı merkezine haber vermeden evden ayrılması ve olaydan önce telefonunu kapatması değerlendirilerek 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaanın açıklanmasının ardından sanık Erbil olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Duruşma sanığın mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Savcısı Bahçelievler Erbil

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım

Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi? Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir? Kadir Aydar'a neden yasak getirildi? Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildi, ne oldu? Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? 19 Eylül döviz kuru ne kadar oldu? FAİZ SABİT KALIRSA BORSA NE OLUR? Borsa düşer mi, artar mı? MB faiz oranı ne oldu? Faiz sabit kalırsa dolar, euro artar mı, düşer mi? Eylül ayı Merkez Bankası döviz kuru! FAİZ ARTTI MI, DÜŞTÜ MÜ? Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç oldu? TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur? Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 19 Eylül Merkez Bankası faiz oranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });