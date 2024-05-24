Aydın-Denizli Otoban Yolu İnşaatında İşçi Eylemi

Aydın- Denizli Otoban Yolu inşaatında son günlerde kaza ve eylemlerle gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz ay paralarını alamadıkları gerekçesi ile eyleme başlayan işçilerin büyük bir bölümü iş bırakırken, bırakan işçilerin yerine çalışmaya başlayan işçilerin büyük bir bölümü yine aynı gerekçe ile eyleme başladı.

Aydın-Denizli Otobanı'nın Efeler-Yenipazar hudutları arasında kalan bölümde yol yapım çalışmalarına devam eden işçiler, Hamzabali Viyadüğü üstüne çıkarak eylem başlattı. Kendilerinden önce çalışıp paralarını alamadıkları gerekçesi ile iş bırakan kişilerin yerine geldiklerini ve hakkedişlerini bir türlü alamadıklarını belirten işçiler seslerini duyurmak için yaptıkları eylemleri sosyal medya hesabından da yayınlıyor.

Paraları ödenmediği için zor durumda olduklarını belirten işçiler yetkililerden yardım istediler. Alacakları ödeninceye kadar iş başı da yapmayacaklarını belirten çalışanlar, yaşadıkları mağduriyet giderilinceye kadar bölgede çalışma yapılmasına da müsaade etmeyeceklerini ileri sürdüler. - AYDIN