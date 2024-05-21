Aydın'da Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde suçundan 21 yıl hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Yeşil Mahalle'de Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçu'ndan 21 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.D isimli şahsı haftalar süren takibe aldı. Dün gece zehir tacirinin saklandığı evi tespit ederek ablukaya alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. İkamette yapılan adli aramada zehir taciri saklanmış olduğu yerde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçu'ndan adlı işlem başlatıldığı bilgisine ulaşıldı. - MUĞLA