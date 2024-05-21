Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde suçundan 21 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde suçundan 21 yıl hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Yeşil Mahalle'de Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçu'ndan 21 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.D isimli şahsı haftalar süren takibe aldı. Dün gece zehir tacirinin saklandığı evi tespit ederek ablukaya alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. İkamette yapılan adli aramada zehir taciri saklanmış olduğu yerde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçu'ndan adlı işlem başlatıldığı bilgisine ulaşıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli Aydın Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title