Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Alkollü Genç Direksiyonda Sızdı, Mahalleli ve Ekipler Harekete Geçti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde alkol aldıktan sonra araba içinde direksiyonda sızıp kalan genç, araç kornasının takılı kalmasıyla mahalleli ve ekipleri harekete geçirdi. Genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre alkol aldıktan sonra araba içinde direksiyonda sızıp kalan genç, araç kornasının takılı kalmasıyla mahalleli ve ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Efeler ilçesi Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1636 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T. isimli şahıs alkol aldıktan sonra kaldırma park ettiği aracın içerisinde direksiyonda sızıp kaldı. Aracın kornasının takılı kalması üzerine mahalle sakinleri, gencin sağlığından şüphe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gencin hayati tehlikesi olduğu düşüncesiyle paniğe kapılan ve durumu ekiplerin gelmesiyle gencin uyuduğunu öğrenen mahalleli derin bir nefes aldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından tedavi amacıyla 26 yaşındaki genci Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Efeler Aydın Olay Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title