Aydın'da Alkollü Genç Direksiyonda Sızdı, Mahalleli ve Ekipler Harekete Geçti

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre alkol aldıktan sonra araba içinde direksiyonda sızıp kalan genç, araç kornasının takılı kalmasıyla mahalleli ve ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Efeler ilçesi Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1636 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T. isimli şahıs alkol aldıktan sonra kaldırma park ettiği aracın içerisinde direksiyonda sızıp kaldı. Aracın kornasının takılı kalması üzerine mahalle sakinleri, gencin sağlığından şüphe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gencin hayati tehlikesi olduğu düşüncesiyle paniğe kapılan ve durumu ekiplerin gelmesiyle gencin uyuduğunu öğrenen mahalleli derin bir nefes aldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından tedavi amacıyla 26 yaşındaki genci Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - AYDIN