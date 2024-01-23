Antalya'da organize suç örgütü çökertildi

Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya ( Alanya ) merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında, elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütünün çökertilmesine ilişkin gözaltı sayısının 12'ye yükseldiğini aktardı. Çevik, "Allah'ın izniyle bu sabah Alanya'da yapmış olduğumuz operasyonlarla bu örgütü tamamen ama tamamen sildik, çökerttik" dedi.

İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) gazetecilerle bir araya geldi. AGC Başkanı İdris Taş ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çevik, Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında, elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütünün çökertilmesine ilişkin gözaltı sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

"Bir tek kişi kalmayıncaya kadar bu sokak eşkıyalarından, serserilerinden vatandaşımızı kurtarmaya kararlıyız"

Çevik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sabah bir operasyon daha gerçekleştirdik. Sayın Bakanımız bunu duyurdu. Alanya'da Adanalılar gurubu dediğimiz İsmail Süner adlı şahsın örgüt liderliğini yaptığı 11 kişiyi almıştık, 1 kişiyi de Nevşehir'de saklanırken aldık. Şu an toplam 12 gözaltımız var. Bunlar da esnafı bıktıran, haraç alan, çöken, sokak eşkıyası işte. İş yeri kurşunlayan, insanların görüntülerini alıp tehdit eden, nemalanan, huzursuzluk veren, cebir, şiddet, baskı uygulayarak insanları yıldıran bir grup. Sözüm ona eşkıya grubu. Allah'ın izniyle bu sabah Alanya'da yapmış olduğumuz operasyonlarla bu örgütü tamamen ama tamamen sildik, çökerttik. Bir tek kişi kalmayıncaya kadar bu sokak eşkıyalarından, serserilerinden vatandaşımızı kurtarmaya kararlıyız." - ANTALYA