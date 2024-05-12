Ankara-Niğde Otoyolu'nda Trafik Kazası: 2'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Ankara- Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sularında Ankara- Niğde Otoyolu Gölcük mevkii Niğde gişelerinde meydana geldi. Ankara istikametinden Niğde istikametine seyreden otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2'si çocuk 5 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE