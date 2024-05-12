Üye Girişi
Haberler

Ankara-Niğde Otoyolu'nda Trafik Kazası: 2'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara- Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sularında Ankara- Niğde Otoyolu Gölcük mevkii Niğde gişelerinde meydana geldi. Ankara istikametinden Niğde istikametine seyreden otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2'si çocuk 5 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme trafik Ankara Çocuk Niğde Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Kanun teklifi Meclis'e geliyor! 3 kez stokçuluk yapana 6 gün kapatma cezası

Kanun teklifi Meclis'e geliyor! 3 kez stokçuluk yapana 6 gün kapatma cezası

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title