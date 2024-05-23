Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
Fenerbahçe'de başkan adayı olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi açıklandı. Selahattin Baki, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş yeni yönetimde yer almayacak. Listede yer alan yeni isimler arasında Acun Ilıcalı, Alper Alpoğlu, Cenk Özatanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt ve Nedim Keçeli gibi isimler bulunuyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak başkanlık seçimine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
ACUN ILICALI LİSTEDE
Yeni dönem listesini açıklayan Koç'un listesinde Selahattin Baki, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş yer almadı. Ali Koç'un yönetim kurulunda, Acun Ilıcalı'nın da listede olması dikkat çekti.
Ali Koç'un listesinde yer alan isimler şu şekilde:
- Erol Bilecik
- Burak Kızılhan
- Sertaç Komsuoğlu
- Acun Ilıcalı (Yeni)
- Ahmet Ketenci
- Alper Alpoğlu (Yeni)
- Cenk Özatanık (Yeni)
- Eren Dişli (Yeni)
- Ergun Özen (Yeni)
- Esin Güral Argat
- Fethi Pekin
- Hakan Safi (Yeni)
- Hamdi Akın (Yeni)
- Hulusi Belgü (Yeni)
- Hüseyin Bozkurt (Yeni)
- Kemal Danabaş
- Mehmet Dereli
- Nedim Keçeli (Yeni)
- Özgür Özaktaç
- Rıfat Perahya (Yeni)
- Selma Rodopman