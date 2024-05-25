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Ankara'da Sanayi Sitesindeki Kavşakta Artan Trafik Kazaları

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Ankara'da bir sanayi sitesindeki dört caddeyi birbirine bağlayan noktada meydana gelen trafik kazaları nedeniyle çok sayıda kişi yaralanırken, birçok araçta ve iş yerinde hasar oluştu.

Ankara'da bir sanayi sitesindeki dört caddeyi birbirine bağlayan noktada meydana gelen trafik kazaları nedeniyle çok sayıda kişi yaralanırken, birçok araçta ve iş yerinde hasar oluştu.

Yenimahalle'de yer alan 'Gersan Sanayi Sitesi' içerisindeki 4 caddeyi birbirine bağlayan kavşak, sürücüler ve yayalar için tehlikeli anların yaşanmasına neden oluyor. Çevredeki esnaf ise kasis, levha ve ışıklandırma sistemlerinden yoksun bırakıldığı için kazaların yaşandığını iddia ettiği yol için yetkililerden yardım istedi.

"Kavşaklardan geçerken korkuyoruz"

Mağdurlardan Melih Kaytan, "Burada kasis olmadığı için araçlar çok hızlı geliyor. Önlem alınmadığı için sürekli kaza oluyor. Sürekli yaralanmalı veya maddi hasarlı kazalar oldu ama dün olan kaza ciddiydi. Kazaya karışan araç duvara çarpmasaydı dükkanımızın içine girebilirdi. Buraya kasis istiyoruz. Buraya kasis yapılması için okul olması gerektiğini söylediler. Site yönetimi de aynı şeyi söylediği için bir çözüm yoluna hala ulaşılamadı. Kavşaklardan geçerken korkuyoruz. Sürücüler yol kavgasından dolayı da hızlanıp kaza yapıyor. Can kaybı olmasından korkuyoruz" dedi.

"Sürücüler birbirlerini görmüyor"

Kazalarla ilgili konuşan Kaan Topçuoğlu ise, "Burası kör nokta olduğu içi araçların çıkması zor oluyor. Çoğu kez talep etmemize rağmen ışıklandırma da yapılmadı. Çok fazla kaza oluyor. Sürücüler birbirlerini görmüyor. Ben de kaza yapmıştım burada. Kazaların önüne geçilmesi için levha, tabela yerleştirilip, kaldırım yapılabilir. Haftada en az 1 kez kaza oluyor burada. 3 - 4 araç karışıyor genelde. Bu durumun önüne geçilmezse kazalar artacak ve belki de can kaybına sebep olacak" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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