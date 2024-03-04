Ankara'da komşu kavgası: 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karapürçek Başak Mahallesi 1692. Sokak'ta iddialara göre komşular arasında küfürleşme yüzünden kavga çıktı. N.A., kavgada komşusu O.K.'yi tüfekle vurdu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Saçmalardan biri yüzüne isabet ettiği öğrenilen O.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan N.A.'nın ise polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi. - ANKARA