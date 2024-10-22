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Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum PORSCHE TAYCAN kazananlar isim listesi TAM LİSTE nerede, hangi gazetelerde yayınlanacak?

Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum PORSCHE TAYCAN kazananlar isim listesi TAM LİSTE nerede, hangi gazetelerde yayınlanacak?
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Porsche Taycan kazanma şansı sunan bu büyük çekiliş, 22 Ekim 2024'te noter huzurunda gerçekleştirildi. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum ARABA kazananlar isim listesi TAM LİSTE nerede, hangi gazetelerde yayınlanacak?

Porsche Taycan Model otomobilin sahiplerini bulduğu çekiliş 22 Ekim'de gerçekleştirildi. Magnum çekiliş sonuçları dahilinde şanslı iki isim araçların sahibi olacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3. Dönem Magnum çekiliş sonuçları, 22 Ekim 2024 tarihinde saat 11.30'da gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları da 26 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

Magnum çekiliş sonuçları, 26 Ekim'de magnum.com.tr adresinde yayınlanacak. Buradan asil ve yedek isimleri kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Kazanan talihliler Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde ve magnum.com.tr sitesi üzerinden duyurulacak.

Magnum çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz, asil ve yedek kazananlar Magnum'un resmi kanallarından duyurulacak. Siz de Porsche Taycan kazanan talihliler arasında olup olmadığınızı öğrenmek için sonuçların açıklanacağı 26 Ekim 2024 tarihini bekleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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