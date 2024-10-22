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Araç muayene istasyonları özelleştiriliyor

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Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi süreci başladı. Bu uygulama ile istasyonların daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet vermesi hedefleniyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bununla ilgili sürecin başladığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi amacıyla ihale sürecini başlattı. İhalede, iki ayrı bölge için araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri yer alacak.

İŞTE İHALE ŞARTLARI VE DETAYLAR

ÖİB'nin resmi duyurusuna göre, 1. Bölge ve 2. Bölge araç muayene istasyonları, ilgili kanunlar çerçevesinde imtiyaz hakkı verilerek özelleştirilecek. Süreç, 20 yıl boyunca devam edecek.

Her bölge için ihale şartnamesinin bedeli 750 bin lira olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli 15 milyon dolar olarak açıklandı. İhalelere katılmak için son teklif verme tarihi ise 10 Ocak 2025 olarak belirlendi.

İHALE PAZARLIK USULU İLE YAPILACAK

İhaleler, kapalı zarfta teklif toplayarak ve görüşmeler gerçekleştirerek pazarlık usulü ile yapılacak. Ayrıca, açık artırma yöntemi ile sonuçlandırılacak.

BAŞVURU ŞARTLARINDAKİ DETAYA DİKKAT!

Teklif veren isteklilerin en az 5 yıl süreyle araç muayene sektöründe işletici veya alt işletici olarak çalışmış olmaları ve son 5 yıl içinde toplam 1 milyon aracın muayene işlemini gerçekleştirdiklerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

Araç muayene istasyonları özelleştiriliyor
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Otomobil

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İş Dünyası Otomobil Ekonomi Türkiye Hukuk

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Yorumlar (7)

Mücahit Kılıç:

Daha fazla geçirmek için pardon daha fazla memnuniyet sağlamak için oluyor :)

45
0
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sade vatandaş:

her yerde devleti işlevsiz hale getirip milletin sırtına binmeye çalışıyorlar demirelin özalın devletin olanaklarıyla yaptırdığı köprüden kaça geçiyorsunuz öbürlerinden kaça geçiyorsunuz halk kamu özel işbirliği adı altında yandaşlara soyduruluyor

23
1
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HUYSUZ ŞİRİN:

VATANDAŞIN LEHİNE OLMAYACAĞI KESİN

13
0
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Sessiz Sessizz:

ALLQH bu milletin yardimcisi olsun...

7
1
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Emre Sahin:

İhaleyi alacak firmanın ısmarlama, yani sonucunun belli olduğu ihale koşullarında apaçık belli.

2
0
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Mehmet Vatandaş:

money money money :))) vatandaş için mi sandınız yoksa

1
0
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Tekin Avci:

Yani bu şartlarda mevcut firmadan başka karşılayan çıkmaz kim var turkiyede 5 yılda 5 milyon araç bakan yook

0
0
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