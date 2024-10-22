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Tecritten çıkmak nedir? Hapisteki tecritten çıkınca ne olur? Tecrit ne demek?

Tecritten çıkmak nedir? Hapisteki tecritten çıkınca ne olur? Tecrit ne demek?
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Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı "örgütünü tasviye etsin" çağrısının ardından yeni bir çağrıda daha bulundu. Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. Peki, Tecritten çıkmak nedir? Hapisteki tecritten çıkınca ne olur? Tecrit ne demek?

Partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım" dedi. Tecritten çıkmak nedir? Hapisteki tecritten çıkınca ne olur? Tecrit ne demek? İşte detaylar...

TECRİT NEDİR?

Türk Dil Kurumunda tecrit "ayırmak, ayrı yerde tutmak" anlamına geliyor. Zorunlu olarak yaşam alanında koparılan ve belirli bir yerde istediği dışında tutulan her canlı tecritte olarak yorumlanabilmektedir.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin (CİSST) Ağırlaştırılmış Müebbet Tematik Alan Temsilcisi Ezgi Yusufoğlu, bu soruyu "Hapsetmenin kendisi bir tecrit aslında" şeklinde yanıtlıyor. Tecritle kişinin toplumdan izole edildiğini kaydeden Yusufoğlu, "Ancak tecritten söz ettiğimiz de esasen hücreye kapatılma, tek başına kapatılma, diğer tüm mahpuslardan ayrı tutularak kapatılmadan söz ediyoruz. Tecridi şöyle tanımlayabiliriz; Bir mahpusu çeşitli sebeplerle, diğer mahpustan ayrı tutulması, bu süreçte her sosyal süreçten mahrum bırakılması, çevresel uyaranlardan yoksun olması katı bir denetim ve kontrol altında tutulması" diye kaydetti.

Tecritten çıkmak, tecrit durumundan kurtulmak anlamına geliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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